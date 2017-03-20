Москва, 20 марта, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Москва примет участие во Всероссийской акция «На работу на велосипеде», которая пройдет 19 мая, сообщается на сайте организаторов акции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва на велосипедах

В этот день в Москве будет работать десять «энергетических точек» с бесплатными фруктами и водой.

Эти точки разместятся в разных районах города Здесьже участникам подарят наклейки «На работу на велосипеде» и сюрпризы от компаний-партнеров.

Цель акции — показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой в Москве и Подмосковье.

По мнению организаторов акции, велосипед — это хороший способ поддержания физической формы, инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

Читайте также: За поездки на велосипеде жители Москвы смогут заработать скидки

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Всероссийской акция «На работу на велосипеде» прошла 20 мая. В этот день на работу на велосипеде поехали более 10 тысяч человек.

Напомним, всероссийская акция «На работу на велосипеде» проводится при поддержке департамента транспорта Москвы и Фонда имени Фридриха Эберта.

Читайте также: Около 40 тысяч человек примут участие во Всероссийском велопараде в Москве