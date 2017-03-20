Орел, 20 марта, 2017, 10:13 — ИА Регнум. В Орловской области многодетная мать скончалась, обивая пороги чиновников с просьбами предоставить ее семье жилье, положенное по закону. Сюжет о трагедии вышел в эфире одного из федерльных телеканалов, после чего ситуацией заинтересовались следователи. 19 марта СУ СКР по Орловской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Николай Богданов-Бельский. Горе (фрагмент). 1909

Сюжет о многолетней борьбе семьи Полехиных с чиновниками за права своих детей показал 18 марта телеканала НТВ. Супруги и их четверо детей, один из которых является инвалидом, живут в однокомнатной квартире. С 2010 года они стоят в очереди на улучшение жилищных условий. После года судебной тяжбы суд обязал чиновников предоставить семье жилье вне очереди. Однако жить в «новой» квартире оказалось невозможно: окна не открываются, при этом в помещении очень холодно, на стенах плесень. Сам дом находится далеко от остановки, больницы и школы для детей-инвалидов, где учится сын. Квартира на третьем этаже, и девятилетнему сыну Полехиных, страдающему ДЦП, преодолевать ступеньки крайне тяжело. В сентябре 2016 года мать детей, Наталья Полехина, попала на прием к губернатору Орловской области, который обещал жилищную проблему решить. В итоге чиновники предложили заменить окна в жилье, от которого семья отказалась.

Недавно 36-летняя многодетная мать скончалась из-за кровотечения, спровоцированного открывшейся язвой желудка. По мнению ее супруга, причиной смерти стал постоянный стресс, в котором находилась Наталья. Буквально перед приступом у нее произошел очередной разговор с чиновниками.

«Переживала она очень сильно, после каждого суда приходила и плакала, у нее истерика была, ее унижали до такой степени, довели чиновники ее до этого», — сказал Вадим Полехин журналистам.

После выхода сюжета в эфир следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области была организована доследственная проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Следователи обещают проверить законность действий чиновников. Им также предстоит установить причинно-следственную связь между гибелью женщины и отношением должностных лиц к проблемам многодетной семьи.

«После установления круга ответственных за выполнение социальных гарантий чиновников, их действиям будет дана принципиальная юридическая оценка», — сообщили в СКР.

Следственными органами также направлено обращение в адрес губернатора с просьбой решить вопрос с предоставлением семье благоустроенного жилья.