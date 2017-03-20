Законопроект о товарных агрегаторах внесен в Госдуму
Москва, 20 марта, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Законопроект о товарных агрегаторах правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.
Закон «О защите прав потребителей» дополняется положениями, призванными на законодательном уровне закрепить лицо, определенное законопроектом как агрегатор товаров (услуг) (агрегатор), в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию.
При этом под агрегатором понимается информационный посредник, вступающий с потребителями в возмездные отношения, но сам при этом не заключающий сделки по купле-продажи товаров (возмездному оказанию услуг).
Правительство предлагает возложить на агрегаторов обязанность по доведению необходимой информации до потребителя и ответственность за реальный ущерб в пределах суммы предварительной оплаты товара (услуги), обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре (услуге), продавце (исполнителе, изготовителе, импортере), на основании которой был заключен договор с потребителем.