Москва, 20 марта, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Законопроект о товарных агрегаторах правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Закон «О защите прав потребителей» дополняется положениями, призванными на законодательном уровне закрепить лицо, определенное законопроектом как агрегатор товаров (услуг) (агрегатор), в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию.

При этом под агрегатором понимается информационный посредник, вступающий с потребителями в возмездные отношения, но сам при этом не заключающий сделки по купле-продажи товаров (возмездному оказанию услуг).

Правительство предлагает возложить на агрегаторов обязанность по доведению необходимой информации до потребителя и ответственность за реальный ущерб в пределах суммы предварительной оплаты товара (услуги), обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре (услуге), продавце (исполнителе, изготовителе, импортере), на основании которой был заключен договор с потребителем.