Москва, 20 марта, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Предыдущая неделя (11−19 марта) стала для нефти непростой. Brent обновила 3,5-месячный минимум. Но в дальнейшем энергоноситель смог восстановить част потерь, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Область $50 для Brent выглядит достаточно низкой для покупок. К тому же рынок явно надеется на то, что ОПЕК продлит действие соглашения о сокращении объемов добычи.

Однако сделано это будет при условии, что запасы будут находиться выше 5-летней средней. Тем не менее, это позволяет краткосрочно ждать роста Brent выше уровня 52,60 с ближайшей целью на 53,70», — пояснила Рогова.

Однако, по ее мнению, «более внушительный рост будут сдерживать опасения дальнейшего увеличения добычи в США. Кроме того, запасы энергоносителя находятся неподалеку от исторических максимумов. Недостаточно быстрое их сокращение также будет выступать сигналом не в пользу нефти».

«Таким образом, Brent (BRN) в течение недели может удерживаться в пределах диапазона 50,00 — 53,70 за баррель», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 20 марта мировые цены на нефть снижаются на фоне опубликованных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в стране, Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,60% — до $51,45 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 0,75% — до $48,94.