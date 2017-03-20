Вашингтон, 20 марта, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Действия главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа одобряют только 37% американцев. Такой показатель является наименьшим за весь период президентства Трампа, сообщает в ежедневном опросе компания Gallup.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рывок

Исследование проводилось 18 марта среди 1,5 тыс. американцев. Оно показало, что негативно деятельность Трампа оценивают 58% респондентов.

Впервые опрос в отношении нового президента США был проведен 22 января 2017 года — через два дня после его вступления в должность. Тогда число его сторонников и противников оказалось одинаковым — по 45%.

Затем, 24 и 25 февраля, был отмечен подъем одобрения до 46%. После этот показатель начал постепенно снижаться.

Напомним, в период предвыборной кампании в конце 2016 года Трамп имел более низкий рейтинг, чем его соперница Хиллари Клинтон. Многие эксперты предрекали победу именно ей. Однако, несмотря на то, что Клинтон получила больше голосов избирателей, большинство членов коллегии выборщиков поддержали Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2017 года число американцев, поддерживающих политику президента Дональда Трампа, снизилось до 40%. Количество противников Трампа при этом увеличилось до 55%.