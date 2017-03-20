Самара, 20 марта, 2017, 09:54 — ИА Регнум. В Самарской области нарастает протестное настроение против отмены льгот пенсионерам и малоимущим гражданам. 19 марта в Самаре на разрешенном властями митинге у Дворца спорта авиационного завода на Безымянке собралось рекордное количество граждан, по оценкам организаторов — от двух с половиной до трех тысяч человек. В этот же день митинги прошли в Тольятти, Жигулевске, сообщает ИА REGNUM.

Фото с сайта КПРФ Митинг в Самаре 19 марта

В Самаре были расклеены плакаты с фотографией губернатора Николая Меркушкина и подписью к ней: «Это не мы вышли на митинг. Это вы сделали так, чтобы мы вышли на митинг». На митинге пенсионеры держали транспаранты со словами: «Не убивайте инвалидов! Верните ЕДВ», «Перекуем дворцы Медведева на безлимитный проезд ветеранов», «Руки прочь от карманов пенсионеров!».

«19 марта в Самаре прошел крупнейший митинг с 2011 года, собравший от 2,5 то 3 тыс. человек. Требования — возврат льгот пенсионерам и отставка губернатора Николая Меркушкина. В ходе митинга выступило более 20 человек, в основном из числа ветеранов, а также представители КПРФ (организаторы митинга), ЛДПР, «Гражданской инициативы», Стачкома Самары, партии «Прогресса» и другие», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, отметив, что видео акции разместил в своем блоге.

«Митинги протеста пенсионеров сотрясают Самарскую область с начала 2017 года, когда по инициативе губернатора Николая Меркушкина был принят пакет законов и постановлений, сокративших объем социальной поддержки пенсионерам, ветеранам, инвалидам и другим беднейшим слоям населения. В частности был введен лимит поездок на общественном транспорте, ограниченный 50 поездками, прекращены ежемесячные денежные выплаты 175 тысячам работающих пенсионеров, отменены льготы по ЖКХ», — сказал Матвеев.

По информации КПРФ, в Тольятти 19 марта в парке Комсомольского района митинг собрал более 1050 неравнодушных граждан, в Жигулевске протестовали более 350 жителей.

«На митинге назначена дата следующего митинга протеста в Самаре: 2 апреля, в 14:00. Принято решение, что пока власть не даст «задний ход» и не вернет пенсионерам льготы на уровень 2016 года, акции протеста будут продолжаться по нарастающей, а если реакции власти всё равно не будет, протестующие завили о готовности пойти на перекрытие улиц и сменить лозунги на более радикальные, — продолжил Михаил Матвеев. — В итоге митинги с требованием отставки губернатора и возврата льгот пенсионерам теперь в Самарской области проходят каждую неделю во всех основных городах области: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Жигулёвск, причём численность их неуклонно растет. Предыдущий митинг пенсионеров в Самаре 18 февраля собрал до полутора тысяч участников (по данным полиции 950), то есть за месяц число митингующих увеличилось вдвое: плохой знак для власти и свидетельство явной утраты контроля за ситуацией».

Митинг 19 марта принял резолюцию с прежними требованиями: отставки губернатора Николая Меркушкина, возврата всех отнятых по его инициативе с 2017 года у пенсионеров и ветеранов льгот и денежных выплат, а также возврата безлимитного проезда на общественном транспорте. Также прозвучало требование отстивки сити-менеджера Самары Фурсова, как человека, препятствующего проведению митингов ветеранов, подчеркнули организаторы акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, отмена пенсионерам социальных льгот в Самарском регионе по инициативе губернатора Николая Меркушкина вызвала массовое недовольство жителей и обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой о его отставке.

В митинге в Самаре 18 февраля участвовало по оценкам организаторов протестной акции до 1500 человек, в Тольятти — 19 февраля — около 300 жителей. Главные требования участников, вышедших с плакатами «Да здравствуют ветераны и трудовой народ! Руки прочь из карманов пенсионеров!» — отменить решения региональных властей о прекращении с 2017 года социальных выплат и отставка губернатора Николая Меркушкина.

Организаторы митинга — самарское отделение КПРФ, региональные общественные организации «Блок Михаила Матвеева» и «Гражданская инициатива».

18 марта в Самаре, где как по всей стране прошел митинг в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России, несколько граждан с плакатом «Меркушкин! Верни льготы пенсионерам!» перекрыли улицу Московское шоссе. Организаторы акции не известны, информация о протестной акции появилась в соцсетях.

«Фото об этом появилось в социальных сетях и уже вызвало бурную реакцию горожан, подробности выясняем, — написал депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев в своем блоге.

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