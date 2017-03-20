Москва, 20 марта, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Рубль завершил неделю ростом к доллару. Во многом это было обусловлено слабостью американской валюты после недостаточно агрессивных комментариев ФРС США относительно монетарной политики. Дополнительную поддержку рубль получил и со стороны цен на нефть, возобновивших рост, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллары

«Вполне возможно сохранение позитивной тенденции для рубля и на следующей неделе. Стартует сезон налоговых платежей, что традиционно вызывает рост спроса на рублевую ликвидность. Продажи валюты компаниями-экспортерами поддерживают рубль. Также есть шансы на дальнейший рост нефти Brent в район уровня 53,70.

Кроме того, несколько меняются и ожидания по итогам заседания Банка России 24 марта. Да, инфляция снижается. Но в конце прошлой недели президент РФ отметил, то не стоит спешить со снижением ставки, чтобы не спровоцировать ускорение инфляции», — пояснила Рогова.

«Поэтому рынок может закладываться на неизменную монетарную политику Центробанка. А это будет сохранять спекулятивный интерес к рублю. Таким образом, пара USD/RUB может вернуться в район уровня 57,30 и, далее, 57,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта за доллар США давали 57,79 руб. (+0,01%). Евро стоил 62,22 рубля (+0,06%). Официальные курсы ЦБ РФ на 20 марта составляют 57,93 рубля за американскую валюту и 62,37 рубля за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 31 и 11 копеек соответственно. Цены на нефть растут, баррель североморского сырья Brent торгуется по $52,04 (+0,6%).