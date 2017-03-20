Вена, 20 марта, 2017, 09:34 — ИА Регнум. В Австрии рассматривается законопроект о нейтральном внешнем виде судей. Президент Ассоциации австрийских судей Вернер Цинкль призывает служителей закона не использовать в своем внешнем виде религиозные элементы: головной убор, нательный крест, кольца и все остальное, что может указать на принадлежность к определенной конфессии, с целью беспристрастной позиции в отношении всех участников процесса, сообщает Die Presse.

Daniel_B_photos Суд

Кроме этого, Вернер Цинкль выдвинул инициативу упразднить все религиозные символы с зала суда. Так как Австрия — страна с большим процентом граждан исповедующих католицизм, речь идет об упразднении статуй святых и крестов.

По закону 1868, регламентирующему процедуры присяги в суде, правила принесение клятвы присяжных в суде остаются неизменными: христиане держат руку на Библии, евреи — на Торе, мусульмане — на Коране.

Данный законопроект будет обсуждаться Ассоциацией австрийских судей и Министерством юстиции Австрии 24 марта.