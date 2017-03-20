Путин утвердил новый состав Общественной палаты России
Москва, 20 марта, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты России. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 20 марта, на официальном портале правовой информации.
В список, в частности, вошли:
- президент Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» А. Аветисов;
- заслуженный тренер России В. Алекно;
- академик Российской академии наук Б. Алешин;
- постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве А. Бальжиров;
- академик Л. Бокерия; президент «Федерации еврейских общин России» А. Борода;
- президент благотворительного фонда «Солдаты XXI века против войн» А. Бочаров;
- глава Всероссийской федерации художественной гимнастики И. Винер-Усманова;
- президент «Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» С. Гончаров;
- певица Диана Гурцкая;
- зампредседателя научного совета ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения И. Дискин;
- председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» Л. Дудова;
- генеральный директор Благотварительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Н. Игнатенко;
- шахматист Сергей Карякин;
- скульптор А. Ковальчук;
- главврач государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница №1 им. А. Алексеева Департамента здравоохранения Москвы» Г. Костюк;
- муфтий А. Крганов; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда;
- председатель экспертного совета организации «Союз российских городов» А. Максимов;
- сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров А. Метелев;
- зампредседателя совета федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права им С. Алексеева при президенте РФ» Л. Михеева;
- первый зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Д. Мужетдинов;
- президент Фонда изучения исторической перспективы Н. Нарочницкая;
- первый зампредседателя Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» С. Некрасов;
- председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ С. Орджоникидзе;
- академик Российской академии наук М. Погосян; член правления Общероссийской организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» Н. Починок;
- гендиректор автономной некоммерческой организации поддержки гуманитарных программ «Русская Гуманитарная Миссия» Е. Примаков;
- президент организации «Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности» А. Разбродин;
- академик Российской академии наук В. Скулачев;
- первый зампредседателя правления Международного общественного фонда «Русский фонд мира» Е. Сутормина;
- гендиректор автономной некоммерческой организации «Детский хоспис» А. Ткаченко;
- директор организации «Агентство социальной информации» Е. Тополева-Солдунова;
- президент организации «Центр прикладных исследований и программ» А. Точенов;
- член правления организации «Национальный союз производителей молока» Е. Уваркина;
- журналист В. Фадеев;
- кинорежиссер В. Хотиненко;
- ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Е. Цунаева;
- президент ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» И. Шпектор;
- вице-президент по корпоративным отношениям общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» М. Янина.
«Предложить членам Общественной палаты России, утвержденным настоящим указом, совместно с членами Общественной палаты России, делегированными от общественных палат субъектов России, приступить к формированию Общественной палаты России в полном составе», — говорится в тексте указа.
Отмечается, что указ президента РФ вступает в силу со дня его подписания.
21 февраля в пресс-службе президента России сообщили, что глава государства Владимир Путин определил кандидатуры российских граждан, которых пригласят войти в состав Общественной палаты России (ОП). Речь идёт о 40 гражданах, которые имеют особые заслуги перед страной.
«В соответствии со статьей VIII Федерального закона от 4 апреля 2005 г. №32-Ф3 «Об Общественной палате РФ» Владимир Путин определил кандидатуры 40 граждан РФ, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ», — отмечалось в сообщении.
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