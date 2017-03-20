Москва, 20 марта, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты России. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 20 марта, на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В список, в частности, вошли:

президент Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» А. Аветисов;

заслуженный тренер России В. Алекно;

академик Российской академии наук Б. Алешин;

постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве А. Бальжиров;

академик Л. Бокерия; президент «Федерации еврейских общин России» А. Борода;

президент благотворительного фонда «Солдаты XXI века против войн» А. Бочаров;

глава Всероссийской федерации художественной гимнастики И. Винер-Усманова;

президент «Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» С. Гончаров;

певица Диана Гурцкая;

зампредседателя научного совета ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения И. Дискин;

председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» Л. Дудова;

генеральный директор Благотварительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Н. Игнатенко;

шахматист Сергей Карякин;

скульптор А. Ковальчук;

главврач государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница №1 им. А. Алексеева Департамента здравоохранения Москвы» Г. Костюк;

муфтий А. Крганов; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда;

председатель экспертного совета организации «Союз российских городов» А. Максимов;

сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров А. Метелев;

зампредседателя совета федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права им С. Алексеева при президенте РФ» Л. Михеева;

первый зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Д. Мужетдинов;

президент Фонда изучения исторической перспективы Н. Нарочницкая;

первый зампредседателя Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» С. Некрасов;

председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ С. Орджоникидзе;

академик Российской академии наук М. Погосян; член правления Общероссийской организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» Н. Починок;

гендиректор автономной некоммерческой организации поддержки гуманитарных программ «Русская Гуманитарная Миссия» Е. Примаков;

президент организации «Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности» А. Разбродин;

академик Российской академии наук В. Скулачев;

первый зампредседателя правления Международного общественного фонда «Русский фонд мира» Е. Сутормина;

гендиректор автономной некоммерческой организации «Детский хоспис» А. Ткаченко;

директор организации «Агентство социальной информации» Е. Тополева-Солдунова;

президент организации «Центр прикладных исследований и программ» А. Точенов;

член правления организации «Национальный союз производителей молока» Е. Уваркина;

журналист В. Фадеев;

кинорежиссер В. Хотиненко;

ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Е. Цунаева;

президент ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» И. Шпектор;

вице-президент по корпоративным отношениям общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» М. Янина.

«Предложить членам Общественной палаты России, утвержденным настоящим указом, совместно с членами Общественной палаты России, делегированными от общественных палат субъектов России, приступить к формированию Общественной палаты России в полном составе», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что указ президента РФ вступает в силу со дня его подписания.

21 февраля в пресс-службе президента России сообщили, что глава государства Владимир Путин определил кандидатуры российских граждан, которых пригласят войти в состав Общественной палаты России (ОП). Речь идёт о 40 гражданах, которые имеют особые заслуги перед страной.

«В соответствии со статьей VIII Федерального закона от 4 апреля 2005 г. №32-Ф3 «Об Общественной палате РФ» Владимир Путин определил кандидатуры 40 граждан РФ, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ», — отмечалось в сообщении.

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