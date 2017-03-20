Пекин, 20 марта, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Правоохранительные органы провинции Чжэцзян сообщили о двух кораблекрушениях, произошедших у берегов провинции поздним вечером 19 марта. В результате столкновения рыболовецкого судна и скалы без вести пропали шесть моряков.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

Около 5 часов утра другое судно с 11 членами команды на борту затонуло неподалеку от острова Шуланху. В результате кораблекрушения погибли двое моряков, еще восемь человек пропали без вести, пишет «Сина синьвэнь».

Крушение рыболовных кораблей произошло из-за резкого ухудшения погодных условий. По словам очевидцев, высота волн достигала 4 метров, а скорость ветра превышала 20 метров в секунду.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. В поисково-спасательной операции задействованы более 30 катеров. Кроме того, пропавших рыбаков ищут с воздуха — в поисковой операции принимают участие экипажи спасательных вертолетов.

Правоохранительные органы провинции Чжэцзян призвали рыбаков не покидать порты после получения сводок об ухудшении погодных условий. Пропавших граждан КНР обнаружить пока не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в феврале китайские военные и гражданские службы провели поисковую операцию у берегов китайской провинции Чжэцзян, где ранее затонуло судно с 20 рыбаками на борту.