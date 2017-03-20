Барнаул, 20 марта, 2017, 09:20 — ИА Регнум. «То ли Маска, то ли Аватар, то ли Шрек»: так оппозиционный блогер обозначил на своем сайте снимок, где лицо и руки покрыты зеленкой. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 20 марта, Алексей Навальный находится в столице Алтайского края, где анонсировано открытие штаба.

Navalny.com Навального облили зеленкой в Барнауле

Navalny.com Навального облили зеленкой в Барнауле

Судя из официального сообщения Навального, инцидент произошел у входа в штаб: красящее вещество выпустил из брызгалки мужчина, который, как надеялся оппозиционер, подался вперед, чтобы пожать руку. «Я радостно пошел ее жать, а «чувак» довольно метко попал мне прямо в глаза», — написал Навальный на своем сайте. По его словам, когда он понял, что это зеленка, а не кислота, испытал огромное облегчение.

Navalny.com Навального облили зеленкой в Барнауле

Со своими читателями он также поделился наблюдением по поводу того, чем лучше оттирать зелёнку: «Лимон зеленку не оттирает. Муравьиная кислота в сто раз лучше». Но, по его словам, «светло-зелененьким» быть еще долго. Смущают Навального и зубы: они тоже пока зеленые. Он выразил уверенность, что теперь точно будет звездой на любом митинге.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске оппозиционный блогер тоже был принят «сюрпризом»: на митинге против роста тарифов в ЖКХ, состоявшемся накануне, его закидали куриными яйцами. Нападавший задержан.