Вена, 20 марта, 2017, 09:15 — ИА Регнум. В 2016 году Министерство внутренних дел Австрии перевело на счет Австрийских федеральных железных дорог более 3,6 миллионов евро. Согласно официальным данным, за прошлый год они перевезли около 300 тыс. беженцев, сообщает Heute.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Этот факт вызвал негодование у частных железнодорожных и автобусных компаний, которые также перевозили мигрантов. Представители предприятий выставили счет министерству в размере 17 млн евро. Эта сумма сможет оправдать расходы компаний на дополнительные выплаты за весь год: производственные затраты, зарплаты рабочим, уборка, амортизация и т. д.

«В ближайшее время никаких больше выплат не будет», — прокомментировал данную ситуацию министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка.