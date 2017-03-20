Москва, 20 марта, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Сильный туман с видимостью до 500−800 метров опустится в ближайшие часы на российскую столицу. Об этом, как передает «Агентство Москва», информирует пресс-служба управления МЧС Москвы.

Владимир Югасов Regnum Жилой квартал. Москва

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в ближайшие 1 — 2 часа с сохранением до 11:00 мск 20 марта в Москве (включая ТиНАО) местами ожидается туман с видимостью 500−800 м», — отмечается в сообщении ведомства.

В пресс-службе управления МЧС Москвы добавляют, что в условиях непогоды заметно ухудшится видимость на автомагистралях, будет затруднено движение легкового и грузового транспорта, а также может возрасти количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешняя весна на Европейской части России оказалась ранней. Из-за этого в регионах страны ожидается сильнейшее половодье.

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