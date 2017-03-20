Москва, 20 марта, 2017, 08:56 — ИА Регнум. В Москве поезда Московского центрального кольца (МЦК) следуют с увеличенным интервалом по внешнему радиусу, сообщает пресс-служба МЦК в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЦК

Это произошло по техническим причинам. В МЦК посоветовали пассажирам пользоваться линиями метро или наземным транспортом.

Сбой произошел в 7:20 мск. Движение на внешнем радиусе войдёт в график в течение 10−15 минут, заявили в МЦК в 8:03.

В 8:25 в МЦК отметили, что увеличенный интервал сохраняется на северо-западном участке внешнего радиуса. По состоянию на 8:53 мск о нормализации графика движения по внешнему радиусу не сообщалось.

Движение по внутреннему радиусу осуществляется штатно.