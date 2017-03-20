Тайбэй, 20 марта, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Правительство Тайваня обеспокоено тем, что может быть использовано в качестве разменной монеты Китаем и США во время предстоящей встрече между лидерами Вашингтона и Пекина, сообщает Reuters.

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«Мы призываем Китай и США, когда они улучшают свои отношения, не использовать Тайвань в качестве шахматной фигуры, предназначенной для размена», — заявила глава тайваньского Совета по делам материкового Китая Катрин Чанг.

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Чанг призвала Пекин к взаимодействию с Тайбэем в целях поддержания стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, после поражения в гражданской войне в Китае, войска Чан Кайши закрепились на острове Тайвань, с тех пор существует два государства, представляющие народы Китая. Официальный Пекин не признает Китайскую республику со столицей в Тайбэе, придерживаясь политики «одного Китая». Международное сообщество предпочитает поддерживать неофициальные отношения с Тайванем.

Соединенные Штаты, в свою очередь, неофициально поддерживают Тайвань, поставляя ему оружие.