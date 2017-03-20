Брюссель, 20 марта, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в своем интервью Das Bild отметил, что с выходом Великобритании Европейский союз не будет слабее, а, наоборот, окрепнет.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По мнению некоторых европейских экспертов, Brexit будет являться прецедентом выхода из ЕС любой другой страны. Но Жан-Клод Юнкер уверяет, что на примере Великобритании страны поймут, что лучше интегрироваться и работать сообща, чем оставаться вдалеке, пишет Die Handelszeitung.

25 марта в Риме главы 27 государств и правительств встретятся уже без представителей Соединенного Королевства, чтобы обсудить направление и развитие Союза на ближайшее десятилетие. Эта встреча состоится в честь годовщины подписания Римского договора, одного из важнейших документов на пути становления и развития ЕС.

Несмотря на все кризисы, председатель уверен, что Европейский союз будет существовать еще как минимум лет 60, а членство расширится до 30 государств.