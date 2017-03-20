Жан-Клод Юнкер: С выходом Великобритании ЕС будет укрепляться
Брюссель, 20 марта, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в своем интервью Das Bild отметил, что с выходом Великобритании Европейский союз не будет слабее, а, наоборот, окрепнет.
По мнению некоторых европейских экспертов, Brexit будет являться прецедентом выхода из ЕС любой другой страны. Но Жан-Клод Юнкер уверяет, что на примере Великобритании страны поймут, что лучше интегрироваться и работать сообща, чем оставаться вдалеке, пишет Die Handelszeitung.
25 марта в Риме главы 27 государств и правительств встретятся уже без представителей Соединенного Королевства, чтобы обсудить направление и развитие Союза на ближайшее десятилетие. Эта встреча состоится в честь годовщины подписания Римского договора, одного из важнейших документов на пути становления и развития ЕС.
Несмотря на все кризисы, председатель уверен, что Европейский союз будет существовать еще как минимум лет 60, а членство расширится до 30 государств.