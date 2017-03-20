Пекин, 20 марта, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Центральной комиссией по проверке трудовой дисциплины КНР, материалы внутренней проверки в отношении экс-замглавы Управления по охране окружающей среды уезда Гуаньюнь провинции Цзянсу Чэнь Шоумина были переданы в прокуратуру.

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В настоящее время экс-чиновник находится в следственном изоляторе. В ближайшие дни ему будет предъявлено официальное обвинение. По данным правоохранительных органов, Чэнь Шоумин неоднократно получал взятки, присваивал государственное имущество и скрывал доходы от налоговой службы, пишет «Чжунго жибао».

В ходе расследования было установлено, что в период с 2009 по 2016 год Чэнь Шоумин более 300 раз нарушил закон, приняв взятки от 80 промышленных предприятий, чья деятельность загрязняет окружающую среду. Общий объем незаконно полученных средств составил более 1,2 млн юаней.

Внутренняя проверка была инициирована Центральной комиссией по проверке трудовой дисциплины КНР в августе 2016 г. В ходе проверки было установлено, что Чэнь Шоумин «неоднократно нарушал внутрипартийные правила поведения, а также пренебрежительно относился к законам КНР».

Экс-чиновник был уволен с государственной службы и исключен из рядов КПК в марте 2017 года. В настоящее время Чэнь активно сотрудничает со следствием, надеясь тем самым сократить срок пребывания в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2017 года бывший партийный лидер города Чжухай провинции Гуандун был задержан в связи с подозрением на получение взяток.