Москва, 20 марта, 2017, 08:41 — ИА Регнум. В России в феврале 2017 года промышленное производство снизилось на 2,7% по сравнению с февралем 2016 года, сообщили в Росстате.

Dersimiz.com Производство

В январе рост промпроизводства равнялся 2,3%. За январь-февраль промышленность снизилась на 0,3%.

При это за январь-февраль 2017 года увеличилось производство основных продуктов питания, кроме молока, муки и хлеба. Производство мяса (кроме мяса птицы) составило 336 тыс. тонн, что на 7,1% больше, чем за два месяца 2016 года. Производство мяса птицы выросло на 2,8%, до 726 тыс. тонн.

Также выросло производство рыбы, ракообразных и моллюсков выросло на 2,3%, до 667 тыс. тонн, подсолнечного масла — на 13,3%, до 768 тыс. тонн, кондитерских изделий — на 0,7%, до 508 тыс. тонн.

На молочном рынке наибольшими темпами росло производство сливочного масла — на 6,8%, до 35,9 тыс. тонн. Выработка сыра увеличилась на 3,6%, до 66,3 тыс. тонн. В то же время производство молока снизилось на 0,5%, до 888 тыс. тонн.

Крупяные предприятия выработали 202 тыс. тонн крупы, что на 2,8% больше, чем в январе-феврале 2016 г. Мукомольные предприятия произвели 1,23 млн тонн муки (на 7,6% меньше), хлебопекарные — 927 тыс. тонн хлебобулочных изделий (на 1,4% меньше).

В 2017 году экономисты ожидают роста промышленности на 1,9%. В 2016 году промышленность в РФ выросла на 1,3%.

Минэкономразвития в базовом сценарии (при цене на нефть в $40 за баррель) прогнозирует рост промышленности на 1,1%, в сценарии «базовый плюс» (при цене на нефть в $48 за баррель) — рост на 1,6%.