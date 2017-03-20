Ванино, Хабаровский край, 20 марта, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации приняло решение о расширении границ морского порта Ванино. Теперь в него войдет территория бухты Мучке. Решение принято в связи со строительством в бухте Мучке морского угольного порта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Нерпы острова Токи мирно соседствуют с огромными портами

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Строительство нового порта реализуется на условиях частно-государственного партнерства между ФГУП «Росморпорт» и ООО «Саха (Якутская) транспортная компания». Общая стоимость строительства составляет 25,5 млрд рублей, из них средства федерального бюджета — 1,1 млрд, 24,4 млрд — внебюджетные источники.

В 2019 году планируется ввести в строй первую очередь портового комплекса мощностью в 12 млн тонн. В последствии, к 2021 году, мощности порта будут увеличены до 24 млн тонн.

В состав терминала войдут два причала для погрузки угля, территория для размещения портового флота, корневой участок с берегоукреплением, комплекс навалочных грузов, топливозаправочный комплекс, железнодорожное хозяйство и административно-бытовой комплекс.

Инвестор проекта — компания «Колмар», предоставляющая 30% собственных средств в качестве инвестиций в строительство. Предполагается, что соинвесторами станут Государственная транспортная лизинговая компания и Фонд развития Дальнего Востока.

В настоящее время в бухте Мучке работает один специализированный угольный порт, АО «Дальтрансуголь», построенный на собственные средства Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК) и введенный в эксплуатацию в 2012 году. В настоящее время порт перерабатывает 21 млн тонн угля в год, при проектной мощности 12 млн. Увеличение мощностей стало возможным в результате масштабной модернизации и реализации программы «Развитие собственной железнодорожной инфраструктуры», в результате которой была построена новая железнодорожная станция и проложены километры новых железнодорожных путей.

Еще одна компания, ставшая первым резидентом СВП Ванино, ООО «Дальневосточный Ванинский Порт», дочерняя структура Тувинской энергетической промышленной корпорации Руслана Байсарова, планирует начать строительство еще одного угольного терминала до конца этого года. Терминал мощностью 15 млн тонн угля в год является частью масштабного проекта ТЭПК по разработке Элегестского угольного месторождения в республике Тыва.

И построенный порт, и запланированные к строительству терминалы являются современными высокотехнологичными производствами. При их создании применяются безопасные для окружающей среды и экологии моря технологии. Это позволяет обитателям моря и тайги вполне мирно соседствовать с огромными портами — вблизи действующего терминала АО «Дальтрансуголь» расположен уникальный памятник природы — остров Токи, на котором обитают сивучи и нерпы.

Как сообщало ИА REGNUM, краевые и федеральные власти планируют расширить режим Свободного порта Ванино на соседний, Советско-Гаванский район, где не так давно, после 6 лет простоя, была ликвидирована ПОЭЗ Советская гавань. В Советской Гавани также намечено строительство крупных предприятий — сахарного завода, зернового терминала.