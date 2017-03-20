Киев, 20 марта, 2017, 08:36 — ИА Регнум. За все время военного конфликта между Украиной и ДНР и ЛНР погибло более 3,5 тысячи украинских военнослужащих, заявил украинский хакер Евгений Докукин, передает «ТТ-Инфо».

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Согласно сообщению, в украинской армии погибло 3746 солдат за все время боев. Сверх того, говорится о еще 429 неизвестных погибших и 34 погибших солдатах, идущих отдельной строкой.

При этом не учитываются солдаты, пропавшие без вести или находящиеся в плену, уточняется в сообщении хакера.

Ранее в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер сообщила о почти десяти тысячах погибших за все время конфликта в Донбассе, из которых более двух тысяч — гражданские лица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт между Украиной и Донбассом начался в 2014 году, после того как на Украине произошел госпереворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. После того как в Крыму и ДНР и ЛНР прошли референдумы о самоопределении, Киев объявил «антитеррористическую операцию» на юго-востоке Донбасса против собственного населения.

С начала 2017 года на фронте началось обострение. Киев начал стягивать военную технику, усиливать войска, также участились случаи диверсий на территориях республик.

Представители ЛНР не раз сообщали о массовых увольнениях из рядов ВСУ, о дезертирстве. Так, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что ВСУ скрывают свои реальные боевые и небоевые потери.