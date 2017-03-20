Якутск, 20 марта, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Редкоземельные металлы, которые собираются добывать на крупнейшем в мире Томторском месторождении в Оленекском районе Якутии, не сильно радиоактивны, и, хоть токсичны, но не растворяются в воде. В этом уверен первооткрыватель месторождения Александр Толстов. Тем не менее, по его словам, первичная схема транспортировки руды предполагала её перевозку по Северному морскому пути, а не через половину территории Якутии, как планируется сейчас.

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Александр Толстов не понимает, почему собравшаяся разрабатывать месторождение компания «Восток Инжиниринг» наметила такую схему транспортировки. «В своё время мы разработали технико-экономическое обоснование. И у нас предусматривалась транспортировка руды через Северный морской путь. Сначала в Юрюнг-Хая на северную пристань реки Анабар, куда уже была дорога. Оттуда до Дудинки судами, возвращающимися пустыми после выполнения северного завоза. И дальше по Енисею в Красноярский край, где руду планировали перерабатывать на одном из предприятий Росатома. В Красноярском крае ни эвенки, ни долганы этому не противились. Хотя информация там была хорошо растиражирована. Более того, красноярцы сами лоббировал такую схему транспортировки. При этом транспортная составляющая в цене РЗМ была на уровне 4%», — рассказал эксперт «Вечернему Якутску».

Он предполагает, что достаточно весомым аргументом для отказа от этой удобной схемы могло быть разве что обещание построить за федеральные деньги новую дорогу («но это ведь колоссальные затраты») или намерение правительства создать рабочие места и загрузить Ленское пароходство.

Комментируя страхи жителей села Качикатцы, где намерены строить речной порт для перевозки через реку Лена добываемых на Томторском месторождении редкоземельных элементов, Александр Толстов отмечает, что это неопасно.

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«Мы живём при обычном радиационном фоне 15−20 микрорентген/час. В горах Кавказа и Памира радиационный фон доходит до 50 и даже 100 мкР/ч. Томторская руда на поверхности — это 150−200 мкР/ч. Допустимая норма гораздо выше. Да, у этой руды повышенная радиоактивность. Но она повышена в отношении фона и то только там, где будет карьер. Из жителей туда никто лазить не будет, поскольку он находится во многих десятках и сотнях километрах от населенных пунктов», — уверен эксперт.

Он подчёркивает, что уже на расстоянии 3−5 метров радиоактивность будет почти фоновая: «Если говорить про Качикатцы, то хранилище руды и пристань они же не будут строить где-нибудь в школе или под домами. Наверное, расстояние 100−300 метров все-таки будет. Здесь просто срабатывает страх людей: все равно обманут, все равно не поверим».

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Что касается высокотоксичности руды, редкоземельные элементы с Томторского месторождения не растворяются в воде, уверен Александр Толстов. «Мы проводили такие эксперименты во Всероссийском научно-исследовательском институте минерального сырья, хотели водой отмыть уран или токсичные элементы — ничего не получилось — руда инертна. Это факт бесспорный», — отметил он.

Говоря о заинтересованности компании «Восток Инжиниринг» в добыче этих руд, то эксперт уверен в том, что разработка месторождения интересна с экономической точки зрения: «Там настолько богатая руда, что она выдержит любую мировую конъюнктуру — даже демпинговые китайские цены, которые были в конце 90-х годов. Из-за чего собственно и отложили разработку Томтора на десять лет. При сегодняшних ценах на РЗМ окупаемость вложений составляет 3−4 года, после чего предприятие начнет получать прибыль. То, что Ростех выгода не интересует, это не правда. Ростех — государственная корпорация и расходует государственные деньги. А государство просто так раскидываться деньгами не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, жители села Качикатцы Хангаласского района республики на встрече, посвященной обсуждению проекта перевозки руды редкоземельных металлов с Томторского месторождения выступили против реализации этих намерений. Люди обеспокоены тем, что при перевозке опасные руды могут попасть в реку, а затем нанести вред здоровью людей. Сотрудники собравшейся заниматься транспортировкой редкоземельных металлов компании ООО «Восток Инжиниринг» успокоить селян не сумели, и на интересовавшие людей принципиально важные вопросы толком не ответили.