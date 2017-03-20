Париж, 20 марта, 2017, 08:26 — ИА Регнум. В ночь на 20 марта в городе на востоке Франции Шамони-Мон-Блан, недалеко от швейцарской границы, произошло землетрясение, сообщает Die Bluewin.

Альпы

По данным Швейцарской сейсмологической службы, магнитуда составила 3,3 балла. Сила подземного толчка чувствовалась и в швейцарской коммуне Мартиньи, которая находится в 30 км от французского города.

Первые толчки были зарегистрированы в 01:30 по местному времени.

Происшествие не принесло сильного ущерба французским и швейцарским властям, но дало работу сейсмологическим службам на будущую неделю.

В начале марта в этих районах землетрясение уже достигло магнитуды 4,6 балла и составило около 30 толчков. По данным швейцарской службы, последнее такой силы землетрясение было зарегистрировано в 2005 году.