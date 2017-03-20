Волгоград, 20 марта, 2017, 08:24 — ИА Регнум. В Волгограде трехлетнюю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметили фестивалем «Крымская весна». Праздник, который прошел 18 марта, собрал тысячи волгоградцев всех поколений — представителей профсоюзов, общественных организаций, казачества, политических партий, студенчества, руководство региона и города, депутатов, горожан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Volgograd.ru Навсегда с Россией!

Открыл митинг ветеран Великой Отечественной войны Владимир Туров: «День воссоединения Крыма с Россией является праздником для всех жителей нашей страны. Крым вернулся домой! От имени поколения победителей прошу вас беречь Родину и сохранять мир, который достался нам столь дорогой ценой!».

Volgoduma.ru Праздник собрал представителей всех поколений

«Крым наш!», «Вместе навсегда!», «Крым. Россия. Братство» — эти слова были написаны на плакатах и транспарантах, с которыми пришли горожане на набережную Волгограда.

Volgoduma.ru Студенты

Волгоградцев приветствовали творческие коллективы города и области. На Центральной набережной развернулись интерактивные, игровые и спортивные площадки для детей и взрослых. Каждый желающий смог отметить свои любимые места на иллюстрированной карте Крыма, а также записать видеообращение в адрес крымчан. Люди пели и танцевали, радовались прекрасной погоде, весне: «Мы поддерживаем наших соотечественников — крымчан и гордимся сильной Россией!».

Вспомнили в этот день и 15 тысяч советских граждан: военнопленных, участников сопротивления, мирных жителей, зверски замученных в годы Великой Отечественной войны в самом крупном на полуострове лагере смерти. Он был организован фашистскими захватчиками на территории совхоза близ Симферополя. Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941 — 1944 гг. — концлагерь «Красный» посетила делегация депутатов Волгоградской областной думы.

Volgoduma.ru Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941 — 1944 гг. — концлагерь «Красный»

Ликвидация узников в концлагере «Красный» шла непрерывно на протяжении трёх с половиной лет. Оккупанты массово казнили захваченных в плен красноармейцев и краснофлотцев, заключённых, содержащихся в крымских тюрьмах, всех «неблагонадежных». В ходе расследования фашистских злодеяний чрезвычайной комиссией в совхозе «Красный» был обнаружен колодец, где находись останки 75 женщин и детей.

Volgsovet.ru Крымская весна

Напомним, 18 марта 2014 года состоялось подписание межгосударственного договора о принятии в состав РФ Республики Крым и основании в составе России двух новых субъектов — города федерального значения Севастополя и Республики Крым. Этому предшествовало проведение общекрымского референдума. 16 марта 2014 года более 96% крымчан высказалось за вхождение Крыма в состав Российской Федерации. 17 марта того же года Республика Крым, согласно результатам проведенного референдума, была провозглашена суверенным государством, в которое с особым статусом вошел и Севастополь. 17 марта Госсовет Крымской Республики обратился с предложением к России — принять Республику Крым в состав России со статусом республики. Указ о признании Крыма независимым государством президент России Владимир Путин подписал в тот же день.