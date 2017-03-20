Пекин, 20 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум. По данным источника в командовании НОАК, пожелавшего не раскрывать своего имени, до конца 2017 года численность военнослужащих китайской армии сократится еще на 200 тыс. человек. На этот раз на военную пенсию будут отправлены военнослужащие стрелкового корпуса НОАК.

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Сокращение численности личного состава армии — ключевой этап военной реформы, начатой в конце 2015 г. По планам руководства страны к 2018 году общая численность НОАК составит около 2 млн человек, таким образом численность китайской армии будет сокращена более чем на 300 тыс. человек, пишет «Наньцзао жибао».

Несмотря на принимаемые усилия по сокращению численности личного состава, Народно-освободительная армия Китая по-прежнему остается самой большой в мире. Как отмечают в Пекине, сокращение численности армии не отразится на ее обороноспособности.

По планам Центрального военного совета КНР, пять из восемнадцати армейских корпусов будут расформированы, военнослужащие отправлены на пенсию или переведены в ракетные войска, ВВС или ВМС НОАК.

Ранее китайским СМИ стало известно, что командование НОАК намерено направить морских пехотинцев обеспечивать безопасность на базах в Джибути и Пакистане. Численность командированных военнослужащих пока неизвестна.

Сокращение численности личного состава сухопутных соединений НОАК происходит на фоне увеличения количества матросов и офицеров ВМС НОАК.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ближайшее время общая численность морских пехотинцев будет увеличена в несколько раз. В настоящее время службу в НОАК несут более 20 тыс. морских пехотинцев, по планам командования, данный показатель должен составлять не менее 100 тыс. человек.