Москва, 20 марта, 2017, 08:16 — ИА Регнум. В последний рабочий день (17 марта) торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по курсу рубля. В первый час торгов курс доллара США восстановился до 58,06 руб., курс евро — до 62,46 руб. На фоне восстановления нефтяных котировок с $51,51 до $52,14 курс доллара США снизился до 57,59 руб., курс евро — до 61,89 руб.

ИА REGNUM Рубль

На американской сессии российская валюта отвязалась от нефти и продолжила укрепление к иностранным валютам. Уверенный рост курса рубля вызвало решение рейтингового агентства S&P повысить прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте со «стабильного» до «позитивного уровня», считает аналитик Альпари Владислав Антонов. При этом сам рейтинг сохранён в иностранной валюте на уровне BB+, в национальной валюте — BBB-.

По итогам дня курс американского доллара снизился на 0,99%, до 57,22 руб., курс единой валюты — на 1,18%, до 62,18 руб. За неделю рубль подорожал к доллару на 3,12%, к евро — на 2,63%.

Сегодня, 20 марта, баррель Brent стоит $51,49 (-0,36%). В Азии нефть подешевела до $51,33 на фоне пятничного отчёта американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая за последнюю неделю отразила рост числа нефтяных буровых установок на 14 ед., до 631 штуки.

При стоимости бочки Brent 2957 руб. курс национальной валюты считается завышенным на 5,80 руб. 7 марта бочка стоила 3245 руб. При сохранении такой стоимости и цене на нефть $51,49 курс доллара должен находиться на уровне 63,02 руб.

Рублю не дают ослабнуть налоговый период в РФ, высокий спрос на ОФЗ и ожидания, что ЦБР в марте не станет повышать ключевую ставку.

Нефть останется под давлением, так как инвесторы не верят, что ОПЕК продлит сделку по сокращению добычи нефти на второе полугодие 2017 года. Сегодня понедельник — день коррекций. Если никаких сюрпризов на нефтяном рынке не будет, то рубль в течение дня подешевеет к валютам. По доллару ожидается повышение цены до 57,60 руб., по евро — до 62,00 руб.