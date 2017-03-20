Барнаул, 20 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Темп роста объемов кредитования в регионе за январь 2017 года превысил среднероссийский показатель (104,7%) и составил 112,6%. Об этом сегодня, 20 марта, со ссылкой на данные Центрального Банка России сообщает Министерство экономического развития Алтайского края.

Светлана Шаповалова Здание Сбербанка в Барнауле

Причем, статистика свидетельствует о том, что более половины займов в крае (7,5 млрд. рублей) выдано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, из них 3,5 млрд. рублей — кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства. Этот показатель составил 116,4%, что тоже превышает аналогичные данные по Сибирскому федеральному округу и России в целом (115,7% и 104,0% соответственно).

Известно, что наибольший темп роста объемов кредитования зафиксирован в сфере транспорта и связи (404,4%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (185,3%), строительстве (142,7%) и обрабатывающих производств (115,2%). Средневзвешенные процентные ставки для представителей бизнес-сообщества в январе 2017 года составили 15,2% при кредитовании на срок до года и 13,1% — на срок свыше года (за аналогичный период 2016 года — 16,2% и 19,5% соответственно).

Читайте также: Алтайские предприниматели в 2016 году получили 234,4 млн. руб. господдержки

Физическим лицам выдано займов на сумму более 5,5 млрд. рублей (темп роста к январю 2016 года составил 117,7%), в том числе, по договорам ипотечного жилищного кредитования — 0,6 млрд. рублей. Средневзвешенные процентные ставки для граждан в январе 2017 года снизились для кредитов на срок до года на 1,9 процентного пункта, на срок выше года — на 1,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,1% и 16,9% соответственно. Причем за последний год средневзвешенная процентная ставка по договорам ипотечного жилищного кредитования снизилась с 12,6% до 12,1%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года об увеличении объемов кредитования малого бизнеса было объявлено на заседании Совета Алтайского фонда микрозаймов. В 2017 году, согласно утвержденному плану, микрофинансовая организация планирует выдать субъектам малого бизнеса края 467 займов на сумму 473,7 млн. рублей.

О тенденции к уменьшению общей закредитованности сообщалось в конце 2016 года: тогда общая сумма задолженности по кредитам в регионе снизилась на 5%. Как отмечали в Главном управлении экономики и инвестиций (ГУЭИ) Алтайского края, сумма задолженности на одного жителя края составляла 58,1 тыс. рублей, а в целом по Сибирскому федеральному округу этот показатель превышает 76 тыс. рублей. Объем просроченной задолженности в расчете на одного жителя в крае также ниже, чем по России и по Сибирскому округу — на 30% и 10% соответственно.