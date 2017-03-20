Вашингтон, 20 марта, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Когда в Сенате США будут проходить слушания по утверждению в должности судьи Верховного суда Нила Горсача, члены Демократической партии попробуют доказать, что он зависим от президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Здание Верховного суда США

Ввиду того что в Сенате США доминируют члены Республиканской партии, утверждение Горсача не должно вызвать затруднения, поэтому демократы сконцентрируются на слушаниях в комитете, которые предшествуют непосредственному утверждению Сенатом.

После смерти 13 февраля 2016 года судьи Верховного суда Антонина Скалии его должность стала вакантной. Если Горсач будет утвержден Сенатом, то он займет должность Скалии и, таким образом, количество судей-республиканцев составит пять человек, в то время как демократов останется четверо.

Среди вопросов, которые будут заданы Горсачу в Сенате, находится вопрос о его достаточной независимости от президента Трампа.

Как отмечают аналитики, утверждение в должности судьи-республиканца станет крупнейшей победой президента Дональда Трампа за время пребывания в должности президента США.

Напомним, в Верховном суде США заседают 9 судей, которые утверждаются на должность Сенатом США при представлении президентом США. Судьи занимают свой пост пожизненно и могут быть смещены лишь в случае импичмента за серьезные преступления или в случае добровольной отставки.