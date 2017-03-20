Москва, 20 марта, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Эпидемиологический сезон по гриппу в Российской Федерации идет на спад, но терять бдительность жителям страны не стоит, так как на смену сезонному вирусу H3N2 придет опасный грипп В. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Medweb.ru Вирус

По ее словам, грипп H3N2, который в этом сезоне доставил очень много хлопот России и Европе, на данный момент почти покинул территорию страны.

«В этом году все это уже было гораздо более спокойно, не было ажиотажа в аптеках, люди надевали маски и чувствовали себя защищенными, — говорит Попова. — Научились мыть лицо и руки, научились обрабатывать гаджеты».

При этом глава Роспотребнадзора добавила, что в Россию вслед за штаммом вируса H3N2 может прийти новая волна гриппа В. Вирус такого типа поражает меньшее число людей, но известен более опасными осложнениями (поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмония).

«Он гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую, — говорит Попова. — И несмотря на то что эпидсезон заканчивается, уровень заболеваемости снижается, расслабляться не стоит».

Глава Роспотребнадзора также добавила, что заболевшим гражданам страны не стоит заниматься самолечением, а лучше сразу обратиться за помощью к врачу.