Берлин, 20 марта, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Всемирные продажи шампанского в 2016 году заметно снизились, но Германия является страной, где популярность данного напитка стабильно растет, сообщает Berliner Morgenpost.

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Мировой экспорт шампанского в 2016 году составил 306 миллионов бутылок в 190 странах. По данным французского производителя Bureau du Champagne, поставки шампанского в ФРГ за 2016 год выросли на 4,9%, и составили 12,5 миллиона бутылок. С такими показателями Германия наряду с Францией, Великобританией и США является одним из мировых потребителей шампанского.

Чаще всего немецкие граждане покупают алкогольный напиток в супермаркетах или магазинах низких цен, около 10% продукции продается в дорогих магазинах и 40% алкоголя приходится на сферу общественного питания. При этом шампанское для жителей Германии — не только праздничный напиток, но и повседневный: они могут его выпить как во время выходных, так и просто за ужином по будням.