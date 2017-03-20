Москва, 20 марта, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Статья 212.1 Уголовного кодекса РФ, предполагающая наказание за неоднократные нарушения установленного порядка проведения массовых мероприятий, может быть скорректирована. Соответствующее поручение от правительства России получило Министерство юстиции, пишут 20 марта «Известия».

Фемида

Как пояснил изданию замглавы ведомства Дмитрий Аристов, в письме правительства Минюсту говорится о необходимости изучить постановление Конституционного суда (КС) РФ по этой статье. От ведомства требуется проработка вопроса о возможном изменении статьи и подготовка соответствующих предложений.

«Проводим изучение, в установленные сроки будут подготовлены предложения», — отметил Аристов.

По его словам, процедура займет примерно три месяца. В результате будет принято решение о необходимости коррекции уголовной нормы и о том, какие поправки в нее стоит внести.

Напомним, ранее именно по статье 212.1 был осужден активист Ильдар Дадин, освобожденный из колонии в феврале 2017 года по решению Верховного суда (ВС). На фоне активного обсуждения «дела Дадина» в Госдуме заявляли о том, что Минюст должен готовить поправки к закону, но в ведомстве отмечали, что на это потребуется поручение правительства.

Конституционный суд РФ в феврале признал статью 212.1 УК соответствующей Основному Закону страны, однако отметил, что ответственность должна наступать за деяния, которые действительно создавали угрозу общественному порядку, а не за формальное нарушение законодательства о митингах.

Как сообщало ИА REGNUM, статья 212.1 УК России, предусматривающая уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, была введена в июле 2014 года.

Первым и на текущий момент единственным осуждённым по этой статье стал Ильдар Дадин. Его арестовали в январе 2015 года на Манежной площади в Москве, где проходила акция в поддержку Алексея Навального и его брата Олега Навального по делу «Ив Роше». В конце 2015 года Дадина приговорили к трем годам колонии.

В феврале 2017 года Конституционный суд России рассмотрел жалобу Ильдара Дадина на статью 212.1 УК и постановил пересмотреть приговор. После этого президиум Верховного суда вынес решение освободить активиста из колонии, 26 февраля он вышел на свободу.

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