Киев, 20 марта, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Переговоры о продаже бизнеса ведутся российскими государственными банками, работающими на территории Украины, заявила 19 марта заместитель главы украинского Национального банка Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер».

Max Национальный банк Украины

По словам Рожковой, ей точно известно, что «все банки с государственным российским капиталом, которые сегодня работают на Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже». Нацбанк считает эту схему правильной, поскольку таким способом уйти с украинского рынка было бы лучше всего.

Рожкова считает, что «в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии этих банков на территории Украины говорить нельзя».

Напомним, Киев 16 марта ввёл годовые санкции в отношении отделений российских банков на Украине. Под санкциями оказались украинские отделения Сбербанка, VS Bank, ВТБ, «БМ Банка», «Проминвестбанка». Эти кредитные организации не могут выводить капитал за границу — в пользу связанных с ними лиц.

Пакет санкций подготовлен Советом национальной безопасности и обороны Украины. На секретаря СНБО Александра Турчинова возложен контроль за выполнением этих ограничений.