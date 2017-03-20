СГК: наибольший объем электроэнергии произвели в Барнауле
Барнаул, 20 марта, 2017, 07:32 — ИА Регнум. В Сибирской генерирующей компании (СГК) подвели итоги работы в первые два месяца 2017 года: выяснилось, что на долю электростанций Алтайского филиала СГК пришлось 54,2% общей выработки электроэнергии на территории двух регионов — Алтайского края и республики Алтай. Суммарно ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 произвели более 876 млн кВт-ч электроэнергии. При этом всего в Алтайской энергосистеме за этот период было выработано 1615,9 млн кВт-ч ресурса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.
То, что барнаульские ТЭЦ, в сравнении с прошлым годом, сократили объемы производства на 8,9%, в СГК объясняют ростом выработки гидроэлектростанциями и более коротким, в сравнении с високосным 2016 годом, анализируемый период (февраль 2017-го был короче на один день).
Вместе с тем, выработка тепла по итогам двух месяцев на барнаульских станциях увеличилась на 2,4% и составила 1471,8 тысяч Гкал. «Рост показателя — следствие снижения среднемесячной температуры в феврале 2017 года на 3,5 градуса Цельсия, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом же предприятия компании в регионе, включая подразделение в Рубцовске, произвели более 1585,5 тысяч Гкал тепла», — пояснили в пресс-службе СГК.
Как пояснил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов, объемы производимой электроэнергии зависят от заданий системного оператора. «Наша главная задача — обеспечить готовность оборудования к несению нагрузок и, в случае необходимости, немедленно запустить его в работу. В период низкой водности сибирских рек и связанной с этим малой выработки электроэнергии ГЭС наши предприятия работали на полную мощность. Мы не подвели потребителей», — подчеркнул он.
Как уже сообщало ИА REGNUM, хорошие перспективы по выработке тепловой энергии специалисты СГК видят и в Рубцовске. Энергетики нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. На этот шаг в СГК пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.