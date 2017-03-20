Барнаул, 20 марта, 2017, 07:32 — ИА Регнум. В Сибирской генерирующей компании (СГК) подвели итоги работы в первые два месяца 2017 года: выяснилось, что на долю электростанций Алтайского филиала СГК пришлось 54,2% общей выработки электроэнергии на территории двух регионов — Алтайского края и республики Алтай. Суммарно ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 произвели более 876 млн кВт-ч электроэнергии. При этом всего в Алтайской энергосистеме за этот период было выработано 1615,9 млн кВт-ч ресурса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Светлана Шаповалова Барнаульская ТЭЦ

То, что барнаульские ТЭЦ, в сравнении с прошлым годом, сократили объемы производства на 8,9%, в СГК объясняют ростом выработки гидроэлектростанциями и более коротким, в сравнении с високосным 2016 годом, анализируемый период (февраль 2017-го был короче на один день).

Вместе с тем, выработка тепла по итогам двух месяцев на барнаульских станциях увеличилась на 2,4% и составила 1471,8 тысяч Гкал. «Рост показателя — следствие снижения среднемесячной температуры в феврале 2017 года на 3,5 градуса Цельсия, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом же предприятия компании в регионе, включая подразделение в Рубцовске, произвели более 1585,5 тысяч Гкал тепла», — пояснили в пресс-службе СГК.

Как пояснил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов, объемы производимой электроэнергии зависят от заданий системного оператора. «Наша главная задача — обеспечить готовность оборудования к несению нагрузок и, в случае необходимости, немедленно запустить его в работу. В период низкой водности сибирских рек и связанной с этим малой выработки электроэнергии ГЭС наши предприятия работали на полную мощность. Мы не подвели потребителей», — подчеркнул он.

Светлана Шаповалова Генеральный директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов обсуждает проект СГК по модернизации теплоснабжения Рубцовска

Как уже сообщало ИА REGNUM, хорошие перспективы по выработке тепловой энергии специалисты СГК видят и в Рубцовске. Энергетики нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. На этот шаг в СГК пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.