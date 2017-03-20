Радио REGNUM: первый выпуск за 20 марта
Москва, 20 марта, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Конгресс США не обнаружил свидетельств «сговора» Трампа с властями РФ;
- Бизнесмены из РФ купили недвижимость в зданиях Трампа на $100 млн;
- МИД Турции выступил против присоединения Крыма к России, а глава МИД Украины заявил, что Украина вернет жителям Крыма «свободу»;
- Песков рассказал, как Владимир Путин относится к воссоединению Крыма с Россией;
- Минобрнауки предлагает переводить родивших студенток на бюджетные места.
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