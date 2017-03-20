Екатеринбург, 20 марта, 2017, 07:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялись довыборы в городскую думу по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава горизбиркома Илья Захаров.

Алексей Банников ИА REGNUM Екатеринбург. Баннер «Единой России»

«По предварительным данным, по 14-му округу уверенную победу одерживает Владимир Смирнов, а вот по 8-му округу довольно большое количество жалоб, хотя и там Григорий Вихарев уверенно обходит на 20% Михаила Смолякова. На данный момент все жалобы в основном по подкупу, но не указано в чью пользу, направлены в правоохранительные органы. Ближе ко второй половине дня будут известны какие-то результаты», — сообщил Илья Захаров.

Отметим, что Владимир Смирнов шёл на выборы как самовыдвиженец, а Григорий Вихарев является кандидатом от регионального отделения ЛДПР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на выборах были замечены нарушения, связанные с подкупом избирателей. По обоим округам были выдвинуты представители «Единой России». Но они не смогли одержать победу.

Напомним, что довыборы были назначены в 2016 году на места Игоря Володина, перешедшего на работу в Заксобрание Свердловской области, и Светланы Учайкиной, которая возглавила региональное министерство культуры.