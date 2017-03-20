Барнаул, 20 марта, 2017, 06:52 — ИА Регнум. Представители Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС), профсоюза работников народного образования и науки РФ и профессиональных общественных сообществ в составе ведомственной рабочей группы займутся вопросами оптимизации образовательной сети региона. Об этом сегодня, 20 марта, известило Минобразования и науки Алтайского края.

Светлана Шаповалова Один из классов в закрывшейся школе алтайского села Батурово

Задача этого объединения — оценка и подготовка заключения о целесообразности или нецелесообразности конкретного планируемого изменения. В частности, речь идет о реорганизации Косихинской школы в форме присоединения к ней Глушинской. Для решения данного вопроса члены комиссии провели накануне открытое выездное заседание в Косихинском районе.

«Мы должны четко представлять, что реорганизация в сегодняшнем формате — это не закрытие школ, а укрупнение юридических лиц. Необходимо доводить до родительского и педагогического сообщества, что работая в школе, ставшей филиалом, они не потеряют в заработной плате, дети будут обучаться в своей школе по месту жительства, при этом у них появляется возможность использования ресурсов, которые есть в базовых школах», — подчеркнула председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко. Напомним, ранее она заявляла, что процесс реорганизации школ «не должен ни в коем случае ограничивать или ущемлять права педагогов, родителей и, главным образом, детей».

Читайте также: Здравствуй, школа и школа — прощай! Как учатся сельские дети на Алтае

Имеющиеся сомнения перед родителями учеников попыталась развеять на встрече председатель комиссии Елена Красилова.

«Мы объединяем школы для использования имеющихся ресурсов базовой школы: оборудование, кадровый ресурс. Крупные школы могут ввести в штатное расписание необходимых специалистов: логопедов, дефектологов, юристов. Филиалы могут использовать оборудование базовых школ без заключения договоров, оперативно решать вопросы преподавания предметов на период отсутствия педагога в малокомплектной школе», — отметила Елена Красилова. Она напомнила также, что окончательное решение принимается учредителем с учетом мнения жителей сельского поселения.

Светлана Шаповалова Один из кабинетов в средней школе алтайского села Кучук

Об отсутствии негативных последствий после перевода Плотниковской школы в филиал высказалась мама ученика 3 класса Светлана Пятничко.

«Плотниковская основная школа работает в качестве филиала второй год. Режим работы и учительский коллектив остался прежним. Конечно, были переживания, что нас ждет после присоединения, но сейчас все позади. Наши дети получили преимущество, и мы это видим. Они могут заниматься в оборудованных кабинетах химии, физики, биологии, принимать участие в мероприятиях, проводимых Косихинской средней школой. В частности, в этом году мы участвовали в турслете, посещали мастер-класс центра дополнительного образования», — отметила она.

Светлана Шаповалова Ученики средней школы в алтайском селе Кучук

По итогам заседания члены краевой межведомственной группы дали положительную оценку деятельности администрации района по решению вопросов преобразования сети, в том числе, по проведению разъяснительной работы среди населения, объяснению целесообразности укрупнения организаций. Аналогичные выезды запланированы и в другие территории, где дадут оценку эффективности процесса оптимизации.

Светлана Шаповалова Здание закрывшейся малокомплектной школы в алтайском селе Батурово

Как уже сообщало ИА REGNUM, если 10 лет назад в Алтайском крае насчитывалось 1514 школ, то сейчас, судя по официальным данным Минобразования, действуют 1150 школ и 105 филиалов. Особенность системы образования в Алтайском крае состоит в том, что значительная часть населения региона — более 1 миллиона человек — проживает в сельской местности. Именно этим обусловлено большое количество малокомплектных сельских школ.

Напомним, в 2016 году средняя школа села Кучук Шелаболихинского района Алтайского края стала родной для нескольких десятков учеников села Батурово и других соседних сел, где закрылись малокомплектные школы. Перед тем, как реорганизация произошла, многие родители тоже испытывали волнения: школьникам предстояло 12 километров добираться до учебы на школьном автобусе. Но уже спустя год недовольство сменилось одобрением: качество образования улучшилось, появилась возможность внеурочных занятий в различных кружках и секциях.

Светлана Шаповалова Учитель в средней школе алтайского села Кучук

В предстоящие 10 лет в Алтайском крае предстоит создать 66 тыс. новых мест, построить 27 школ, еще 156 — отремонтировать, а также возвести 84 пристройки к зданиям. Но процесс модернизации и реорганизации школ вызывает массу вопросов и недопониманий как в педагогическом, так и в родительском сообществе. У многих родителей и педагогов возникают опасения и сомнения в целесообразности реорганизации конкретной школы в конкретном населенном пункте Алтайского края.