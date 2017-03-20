Пекин, 20 марта, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Более тридцати тысяч золотых и серебряных изделий были обнаружены во время раскопок в русле реки недалеко от административного центра провинции Сычуань, сообщает 20 марта агентство «Синьхуа».

Золотая солдатская фляга. Империя Мин

Сокровища были обнаружены в русле реки Миньцзян в районе впадения ее притока в 50 км южнее города Чэнду, столицы провинции Сычуань.

Среди обнаруженных артефактов множество золотых и серебряных монет и ювелирных изделий. Кроме того, во время раскопок было обнаружено большое количество оружия из железа: мечи, копья, ножи. Все найденные предметы имеют возраст около 300 лет и принадлежать к эпохе династии Мин (1368−1644).

Согласно предположениям ученых, в этом месте в 1646 году был разбит лидер крестьянского восстания Чжан Сяньчжун, перевозивший свое сокровище по реке на юг. Солдаты императора одолели Сяньчжуна, и более тысячи лодок с деньгами и ценностями пошло ко дну.

По словам археолога Пекинского университета Ли Бокяна, «эти предметы чрезвычайно ценны для науки, истории и искусства, они имеют большое значение для исследования политической, экономической, военной и социальной жизни династии Мин».

Раскопки будут продолжены до апреля.