Вашингтон, 20 марта, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Ведущие представители христианских объединений отправили письмо в Конгресс США и в нем призывают не сокращать финансовые средства, которые идут на гуманитарные нужды, пишет Die Tagesschau. Протестное письмо подписали кардинал католической церкви в Нью-Йорке Тимоти Долан и Сэмюэль Родригез, президент Евангельской национальной испаноязычной христианской конференции. Духовные лица добиваются сохранения помощи и финансовой поддержки нуждающимся по всему миру.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

На сегодняшний день 1% от ВВП США идет на финансирование гуманитарной помощи: предотвращают болезни ВИЧ, вирус Эбола, а также эти деньги обеспечили религиозную свободу миллионам людей в бедных странах. Дональд Трамп выступил с предложением урезать бюджет Министерства иностранных дел США в 2017 году на одну треть, в том числе сократить бюджет Агентства США по международному развитию, целью которого является гуманитарная помощь, содействие в предотвращении конфликтов, поддержка демократии в беднейших странах мира и многое другое.

Письмо в Конгресс подписали в общей сложности 100 христианских лидеров. Они призывают политиков поддерживать международные программы помощи. Помимо представителей церкви, протест подписали знаменитости: певица Эми Грант и музыкант Майкл Смит, президент Еврейского организации помощи Роберт Банк, который решительно выступает против сокращения финансирования.

Дональд Трамп в свою очередь обосновал данное предложение тем, что пришло время расставить приоритеты: «На первом месте должна стоять безопасность всех американцев и их благосостояние».