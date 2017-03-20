Петропавловск-Камчатский, 20 марта, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Плохая погода на севере Камчатки, куда пришел мощный циклон, заставила участников самой протяженной гонки на собачьих упряжках «Берингия», сделать незапланированный перерыв на два дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM члены оргкомитета соревнований.

Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

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Сейчас участники гонки находятся на базе оленеводов под Карагинским перевалом, который они и не могут преодолеть из-за плохой погоды.

«Накануне группа прокладки и маркировки трассы попыталась пройти часть перевала и встретиться с группой, которая прокладывает трассу со стороны Оссоры. Нам не удалось пройти около трех с половиной километров до точки встречи с Оссорской группой», — рассказал руководитель гонки Андрей Рудович.

Он отметил, что сегодня, по предварительным данным синоптиков, появится «окно» по погоде и тогда каюры попытаются проскочить этот участок.

«В целях безопасности пойдем по схеме «снегоход — две упряжки — снегоход» и так далее», — сказал Рудович, отметив, что ранее волонтёры группы сопровождения съездили на снегоходах в Палану и привезли корма для собак, на случай, если в понедельник каюры не смогут пройти перевал.

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Как сообщало ИА REGNUM, участники гонки столкнулись с дугой проблемой — из-за необычно теплой погоды на Камчатке, на первых этапах старта был рыхлый и тяжелый снег. Некоторые собаки получили травмы, а чаще всего они просто «перегревались» и ложились на снег.

Так в Петропавловск-Камчатский из Паланы накануне доставили снятых с гонки собак из упряжек пяти каюров. Часть из них развезли по домам — на свои питомники, часть разместили на питомнике Алексея Ситникова, где они и будут ждать хозяев до окончания гонки.

Напомним, «Берингия» стартовала 5 марта из Эссо. Изначально в гонке принимали участие 16 каюров, но двое снялись с участия из жалости к собакам, которым было тяжело бежать. На прошлой неделе каюры преодолели «экватор» гонки. Сейчас участники находятся на Севере края. Пройдено уже более 600 км пути. Всего предстоит пройти около 1,5 тыс. км.