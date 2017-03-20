Лондон, 20 марта, 2017, 03:54 — ИА Регнум. Известный британский учёный, физик-теоретик Стивен Хокинг совершит полёт в космос на корабле компании Virgin Galactic, передаёт Press Association.

Chromographicsinstitute.com Стивен Хокинг

По информации агентства, в ещё не вышедшем интервью телеканалу ITV учёный рассказал, что такое предложение поступило ему от Ричарда Брэнсона — владельца международного конгломерата Virgin Group, в который входит Virgin Galactic.

Говоря на тему того, что представляет собой счастье, Стивен Хокинг отметил, что по-настоящему счастливым его сделает путешествие в космос. «Я полагал, что никто меня туда не возьмёт, но Ричард Брэнсон предложил мне место в корабле Virgin Galactic», — сказал учёный, отметив, что без промедления дал своё согласие.

Напомним, в 1963 году в возрасте 22 лет Стивену Хокингу был поставлен диагноз «боковой амиотрофический склероз». Медики считали, что учёному осталось жить не более двух-трёх лет, однако их прогнозы не оправдались: Хокинг продолжает свою научную работу, был дважды женат и стал отцом троих детей.

По мнению учёного, для продолжения существования человечеству необходимо осваивать космическое пространство, поскольку риск уничтожения жизни на Земле возрастает — населению планеты угрожают возможные катастрофы, такие как ядерный конфликт или генетически сконструированный вирус.

При этом Стивен Хокинг считает, что землянам не следует идти на контакт с возможными внеземными цивилизациями, а цель поиска разумной жизни во Вселенной должна заключаться не во встрече с инопланетянами, а в возможности избежать исходящей от них опасности и выиграть время.

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