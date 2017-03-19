Москва, 20 марта, 2017, 02:29 — ИА Регнум. Российская группа инспекторов проведёт наблюдательные полеты над территориями Испании и Португалии в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Mil.ru Ту-154М Лк-1

Как рассказал начальник начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжов, полёты будут выполняться в период с 20 по 25 марта с аэродромов открытого неба в Лиссабоне (Португалия) и Хеттафе (Испания).

Отмечается, что наблюдательные полёты будут осуществлять на самолете Ту-154М Лк-1 по заранее согласованным с сторонами маршрутам. Максимальная дальность полётов составит 1200 и 1800 километров.

На борту самолёта будут присутствовать португальские и испанские специалисты, которые проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение предусмотренных договором положений.

Напомним, в период с 13 по 17 марта в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности группой российских военных специалистов был проинспектирован один из районов Норвегии на предмет наличия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

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