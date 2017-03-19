Вашингтон, 20 марта, 2017, 02:22 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения 45-го президента США Дональда Трампа упал до 37%. Об этом 19 марта сообщает телеканал CNBC со ссылкой на результаты очередного опроса общественного мнения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

Согласно последним результатам опросов, полученных компанией Gallup, рейтинг Трампа вновь падает и достиг очередного минимума. В настоящий момент деятельность президента США поддерживают 37% опрошенных, еще 58% заявили о своем неодобрении его работы.

Еще неделю назад рейтинг Трампа поднялся до 45% после февральского падения, когда деятельность президента одобряли 38% американцев.

Свои рейтинги Gallup формирует на основании опросов полутора тысяч совершеннолетних граждан США. По данным компании, результаты рейтинга имеют погрешность около трех процентных пунктов.

Gallup также отмечает, что индекс экономической уверенности американцев упал на три пункта, до семи.

Напомним, во время предвыборной гонки рейтинг Трампа был ниже его соперницы из демократического лагеря Хиллари Клинтон, однако это не помешало ему выиграть выборы на должность президента США.