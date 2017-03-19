Дамаск, 19 марта, 2017, 22:39 — ИА Регнум. Спецпосланника ООН по САР Стаффана де Мистуру, который собирался посетить Дамаск до начала нового раунда переговоров в Женеве, не «пустили» в Дамаск. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

Kremlinrus.ru Стаффан де Мистуру

По его словам, де Мистура, который обратился к руководству Сирии с просьбой о возможности визита, получил отказ от властей Сирии без объяснения причин.

«Де Мистура стал нежелательной персоной в Дамаске — как на сегодняшний день, так и на будущее», — сказал источник.

Напомним, предыдущий раунд межсирийских переговоров прошел в Женеве в конце февраля — начале марта.

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