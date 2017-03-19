Москва, 19 марта, 2017, 23:59 — ИА Регнум. В России никогда не говорили ничего плохого об Украине, кроме того, что эта страна — братская держава, которая захвачена бандеровской сволочью, заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ 18 марта.

Легенда о Данко. Масло, холст. Художник И. М. Тоидзе

В конце передачи спецкорреспондент украинского агентства УНИАН в России Роман Цимбалюк сказал, что на Украине люди, когда слышат то, что в России говорят об Украине, начинают заряжать автомат. «Люди ничего не делают. Они просто заряжают автомат. Вот так набивают планомерно», — сказал украинский журналист.

На это Сергей Кургинян ответил, что когда на Украине выли: «Москаляку на гиляку» и повесили портрет Бандеры, когда сказали, что русский народ должен быть уничтожен, в России не стали заряжать автоматы.

«Мы не автоматы заряжаем, а мозг и сердце. Всё остальное — потом», — сказал Кургинян, пояснив, что Киев должен понимать, что это такое — «бросить такой вызов подымающемуся великому любящему народу».

Ранее в ходе передачи лидер движения «Суть времени» заявил, что Россия не проиграла Донбасс, не реализовав там «крымский сценарий». Ситуация по Донбассу приведена в тот формат, который оптимален для властной элиты России.

Потому что нельзя заниматься присоединением территорий, которые находятся с нами в проблемных отношениях, нужно брать только те территории, которые любят Россию по-настоящему, считает Сергей Кургинян.