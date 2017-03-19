Манчестер, Великобритания, 19 марта, 2017, 22:06 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче двадцать девятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 19 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счетом 1:1.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Счет в матче открыли гости — на 51 минуте отличился полузащитник Джеймс Милнер. Хозяева поля отыгрались в середине второго тайма усилиями Серхио Агуэро.

После двадцати восьми матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. Клуб «Ливерпуль», набравший 56 баллов после двадцати девяти игр, расположился на четвертой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 29-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:1 (0:0).

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