Москва, 19 марта, 2017, 22:00 — ИА Регнум. Десталинизация, с помощью которой хотят разрушить страну, привела к тому, что Иосиф Сталин сейчас — самая популярная фигура у русского народа, заявил политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи «Право знать!» 18 марта на канале ТВЦ.

Иван Шагин И.В.Сталин на X съезде ВЛКСМ

По его словам, в фигурах Сталина и Ивана Грозного общее то, что они ради построения великой страны противопоставили себя правящей элите, и за это народ считает их своими героями, а Запад и управляемая им часть российской элиты — оплевывает.

В частности, в перестройку начали сообщать бредовые цифры жертв репрессий.

«Когда на этого Сталина полилась такая мерзость, такая гадость, такой концентрированный бред эпохи холодной войны, такая пропаганда, стало ясно, что никого этот Сталин не интересует. С помощью этого Сталина и десталинизации хотят разрушить страну. Делегитимизировать всё. И вот тут начались бредовые цифры», — считает политолог.

Он пояснил, что Сталин гораздо глубже, чем-то, что о нем говорят, приведя в пример фразу Сталина, которую он написал по поводу «Девушки и смерти» Максима Горького.

«Суть мещанства в том, что любого самого крупного человека надо привести к такому же масштабу, как сам мещанин. [Мещанин] говорит: «Вот идиот, великое произведение — «Фауст», а он [Сталин] пишет по поводу «Девушки и смерти» Горького: «Эта штука посильнее, чем «Фауст» Гёте», — сказал Кургинян, отметив, что в действительности Сталин написал: «Эта штука посильнее, чем «Фауст» Гёте. Любовь побеждает смерть», и в этой фразе сразу становится понятен масштаб мысли советского руководителя.

Стихийно возникшая ресталинизация России говорит не о том, что народ опять хочет репрессий, а о том, что народ говорит «Мы вам наших героев не отдадим». «Так же, как не отдадим Александра Невского, Петра Великого, Ивана Грозного и так далее», — сказал Кургинян.

Он добавил, что элита мстила Сталину так же, как столетиями мстила Ивану Грозному, который «вышел за рамки «я с вами вместе», «мы с тобой одной крови» — с элитой».