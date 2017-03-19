Москва, 19 марта, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в центре Москвы. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

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Авария произошла в воскресенье вечером, 19 марта, в районе д. 2 по ул. Серафимовича.

«По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Mercedes совершила резкий маневр и допустила столкновение с автобусом, который следовал по выделенной полосе для общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал один человек (водитель легкового автомобиля).

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.