Мадрид, 19 марта, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Мадридский «Атлетико» на своем поле переиграл «Севилью» в матче двадцать восьмого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 19 марта на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде, завершилась со счетом 3:1.

Andy03 Футбольный мяч

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Диего Годин, Антуанн Гризманн и Коке. У гостей мяч забил Хоакин Корреа.

После двадцати восьми матчей в чемпионате Испании мадридский «Атлетико» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 55 очков. Клуб «Севилья», набравший 57 баллов, расположился на третьей позиции.

Чемпионат Испании. 28-й тур

«Атлетико» (Мадрид) — «Севилья» (Севилья) — 3:1 (1:0).

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