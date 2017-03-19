Екатеринбург, 19 марта, 2017, 21:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге оглашены пока неофициальные результаты добвыборов в городскую думу. В одномандатном округе №8 с большим отрывом лидирует выдвиженец ЛДПР Григорий Вихарев, а в 14-м — самовыдвиженец Владимир Смирнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

launedekeg.wordpress.com Выборы

По обоим округам были выдвинуты представители «Единой России». Но они не смогли одержать победу.

В ходе выборов горожане сообщали о фактах подкупа избирателей. Особенно отличился восьмой округ. Горожане уже шутят, что «победу одержали 300 рублей».

В горизбиркоме не исключают отмены результатов выборов по восьмому округу. Причиной является множество нарушений.

Кроме того, здесь же наиболее активным было досрочное голосование. При этом по избирательному участку №1666 из 180 досрочно проголосовавших 131 человек отдал голос Григорию Вихареву. Всего же Вихарев набрал по этому участку, с учётом досрочного голосования, 183 голоса, сообщил наблюдатель Вениамин Помазкин.

Также возле одного из участков облили краской пенсионерку. Она уже заявила об этом в полицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, довыборы проходили на места Светланы Учайкиной, которая стала министром культуры Свердловской области, и Игоря Володина, избранного депутатом свердловского Заксобрания.