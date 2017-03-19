Братислава, 19 марта, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) должен снять ограничительные меры, которые были введены в отношении Российской Федерации. Об этом, как передает RT, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире одного из словацких телеканалов.

Iranreview.org Санкции

«Санкции никому не помогли, — говорит премьер-министр страны. — Нашей (Евросоюза) проблемой сегодня не является Россия. Нашей главной проблемой является то, что будет происходить в ЕС».

При этом Фицо добавил, что некоторые словацкие политики концентрируют внимание общественности на решении не очень значимых вопросов для страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры против РФ были введены в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине.

Сначала под ограничения, объявленные Вашингтоном и Брюсселем, попали отдельные физические лица и компании, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы российской экономики.

Ответной мерой Кремля стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из тех стран, которые поддерживают антироссийские санкции.

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