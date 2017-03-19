Лондон, 19 марта, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Саутгемптон» в домашнем матче двадцать девятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 19 марта на стадионе «Уайт Харт Лэйн» в Лондоне, завершилась со счетом 2:1.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Кристиан Эриксен и Деле Алли, у гостей мяч забил Джеймс Уорд-Прауз.

После двадцати восьми матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм Хотспур» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. Клуб «Саутгемптон», набравший 33 балла после двадцати семи игр, расположился на десятой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 29-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Саутгемптон» (Саутгемптон) — 2:1 (2:0).

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